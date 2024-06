Verlengt Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui in Zürich? Organisator ziet stevig probleem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel kroonde zich vorig jaar voor het eerst tot wereldkampioen op de weg. Kan de Nederlander dit jaar zijn titel verlengen in het Zwitserse Zürich?

In het Schotse Glasgow kroonde Mathieu van der Poel zich vorig jaar tot wereldkampioen op de weg na een solo van zo'n 20 kilometer. De Nederlander hield onder meer Wout van Aert en Tadej Pogacar achter zich.

Eind september trekt het peloton naar Zwitserland voor het WK. Met 274 kilometer lang, 4500 hoogtemeters, zeven keer een lokale ronde van 26,8 kilometer met daarin telkens 400 hoogtemeters wordt het een bijzonder lastig WK.

Maakt Van der Poel kans in WK op de weg?

Die cijfers lijken sterk op die van Luik-Bastenaken-Luik. Daarin werd Van der Poel derde, maar deed hij eigenlijk nooit echt mee voor de zege. Tadej Pogacar was met een solo van zo'n 35 kilometer veel te sterk.

"Ik denk dat het parcours op de limiet is voor Mathieu", zegt organisator Olivier Senn bij In de Leiderstrui. "Het parcours is zwaarder dan dat je op het eerste oog denkt, door de opeenvolging van vrij lange beklimmingen en het constante op en af."

"Ik denk dus dat het voor hem lastig zal worden om zijn titel te verdedigen, maar wat ik ook denk: de beste coureur gaat op deze omloop de regenboogtrui winnen. Ik zie het niet als een wedstrijd voor de pure klimmers, maar het is wel heel zwaar", stelt Senn nog.