Grappig: Campenaerts beleeft als kersverse vader opperste geluk, maar niet iedereen is mee met uitkomst ludieke stunt

Victor Campenaerts loopt wellicht met zijn hoofd in de wolken, want als vader van zijn zoontje Gustaaf beleeft hij het opperste gezinsgeluk samen met vriendin Nel. Niet iedereen in wielermiddens was op de hoogte van hun relatie.

Het was een grappig moment in Cycloo Wielercafé. Merijn Zeeman en Erik Breukink schoven mee aan tafel in de talkshow. Wanneer het ging over de potentiële overstap van Campenaerts naar Visma-Lease a Bike, werd ook verwezen naar die fameuze Giro-tijdrit van onze landgenoot in 2017, in dienst van LottoNL-Jumbo.

De ploeg was naar de Giro getrokken om een klassement te rijden met Steven Kruijswijk, waardoor Campenaerts in de tijdrit niet voluit mocht gaan. Die vond er dan niet beter op om even in zijn ontblote borstkas rond te rijden met hierop de vraag geschreven: "Carlien, daten?" Een mediastormpje was het gevolg.

Zeeman kan er nu om lachen

"Dat vonden we niet zo leuk", zegt Zeeman met de glimlach op zijn gezicht. Hij kan er nu dus wel om lachen. "Jaja, zeker. Ik denk dat een aantal dingen samenkwamen, ook voor ons als team. Achteraf bekeken hadden we hem ook gewoon voluit kunnen laten rijden", geeft Zeeman toe. Op dat vlak had Campenaerts dus eigenlijk gelijk.

Erik Breukink stelde plots nog een opvallende vraag: "Is hij nog samen met dat meisje?" Zeeman, die Campenaerts nog is tegengekomen op de Sierra Nevada, had meteen het antwoord klaar voor zijn landgenoot. "Neen, neen, neen. Maar hij is wel vader geworden, als ik het goed heb." Inderdaad.

Met Carlien is het niets geworden, maar Victor Campenaerts heeft nu dus wel helemaal het geluk gevonden met zijn huidige vriendin Nel Goerlandt. Victor en Nel vormen sinds 2022 een koppel, dat is dus toch al even. Op 8 juni is Nel bevallen van een zoontje, Gustaaf.