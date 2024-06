Philipsen heel eerlijk over de knoop die hij moet doorhakken: "Mathieu van der Poel natuurlijk heel belangrijk voor mij"

Het is wachten tot Jasper Philipsen de knoop doorhakt. Pas dan weten we of Mathieu van der Poel aan de zijde van de Belg blijft rijden of niet.

Jasper Philipsen is einde contract bij Alpecin-Deceuninck, maar de ploeg wil hem graag langer houden en een nieuwe overeenkomst sluiten. Als Philipsen daar op ingaat, zou hem dat sportief geen windeieren leggen. Al kan de groene trui uit de vorige Tour misschien financieel elders nog een betere zaak doen. Aan hem de keuze.

Een vertrek zou wel betekenen dat hij niet langer ploegmaat van Van der Poel is. "Mathieu is natuurlijk heel belangrijk voor mij", zegt de BK-kanshebber aan Wieler Revue. "Die samenwerking heeft de laatste jaren veel succes opgeleverd en ik geloof ook dat we heel compatibel zijn aan mekaar." Dat hebben ze al meermaals gedemonstreerd.

Leadout Mathieu van der Poel

In de klassiekers, maar ook in de Tour waar Van der Poel dienst kan doen als leadout. Dat ze tijdens de koers goed op elkaar inspelen, is geen toeval. "We hebben het in en naast de koers ook leuk samen. Hij zou het leuk vinden als ik zou blijven. Maar hij beseft ook dat dat een keuze is die elke renner zelf moet maken."

Een eerlijke Philipsen beseft wel de impact van wel of niet aan de zijde van Van der Poel rijden. "Mathieu heeft zich al veel langer verbonden aan de ploeg, dus als ik ervoor kies van ploeg te veranderen, zou dat betekenen dat ik een belangrijke ploegmaat verlies." Al is het niet zo dat Van der Poel hem probeert te overhalen.

Geen druk van Van der Poel op Philipsen

"Dat niet. Het is zeker niet zo dat hij druk op me uitoefent om te blijven." Lees ook wat Jasper Philipsen nog meer te vertellen heeft.