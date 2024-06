Zeeman wil eigenlijk niets zeggen over Campenaerts, maar laat het daarna tussen de lijnen wel duidelijk verstaan

Gaat het binnen enkele maanden dan echt gebeuren? Alles wijst er op dat Victor Campenaerts weldra terugkeert naar Visma-Lease a Bike, de ploeg waar hij nog voor koerste toen die LottoNL-Jumbo heette.

Merijn Zeeman kreeg in de talkshow Cycloo Wielercafé de vraag over de overstap van Victor Campenaerts voor de voeten geschoteld. "Op 1 augustus weten we meer. Daar ga ik niets over zeggen. Dat mag niet, hij rijdt nog bij Lotto Dstny. Als je goede klassementsrenners hebt, heb je types als Victor nodig. Dat is wel duidelijk."

De Nederlander wil een slag om de arm houden, maar heeft zo toch al een tipje van de sluier gelicht. En het houdt daar niet op. "Er zijn er ook niet zo veel die week in week uit voor een kopman kunnen rijden. Dit is een extreem goeie prof die er alles voor doet en laat", heeft Zeeman woorden van lof voor Campenaerts.

© photonews

De goede verstaander weet dat het er zit aan te komen: Campenaerts als ploegmaat van Van Aert. Het zou opvallend zijn omdat Campi al koerste voor LottoNL-Jumbo in 2016 en 2017. "Uiteindelijk heeft hij heel goed gereden bij ons, maar hij kreeg een heel goed bod van een ander team. Dat is de reden waarom hij toen is weggegaan."

De sportief directeur van Visma-Lease a Bike tracht de lippen op mekaar te houden over transfers, maar hij is toch diegen die deze zaken regelt in afwachting van zijn vertrek dit najaar? "Ik probeer alles zo goed mogelijk over te dragen. Met sommige dingen help ik nog."