Joran Wyseure pakt zege na solo van 15 kilometer in gietende regen: "Slechte weer was in mijn voordeel"

Dinsdag werd Ruddervoorde Koers gereden. De overwinning ging naar Joran Wyseure van Alpecin-Deceuninck.

In de gietende regen werd dinsdagmiddag de 68ste editie van de Sint-Elooisprijs, ook gekend als Ruddervoorde Koers, afgewerkt.

Na 15 ronden was Joran Wyseure, die vlakbij woont, de winnaar. Hij haalde het na een solo van 15 kilometer. Arjen Livyns van Lotto Dstny legde beslag op de tweede plaats.

“Na twee korte bochtjes dacht ik eens door te trekken”, vertelde Wyseure na afloop aan de Krant van West-Vlaanderen. “Voor mij het ideale scenario om eens voor mezelf te rijden. De rest van de ploeg zat in een zetel indien ik toch teruggepakt werd. Inderdaad, het was nog redelijk ver, maar in de slotronde zou het nog moeilijker geweest zijn om alleen weg te geraken.”

Ruddervoorde is een koers die Wyseure goed kent, want hij woont vlakbij in Lichtervelde. “Ik lag erop gebrand om in eigen streek sterk te presteren. Deze zege is voor mij fantastisch. Want in eigen streek, zes of zeven kilometer van de deur, in een koers die ik heel graag doe.”

Dat hij veldrijder is, speelde ook in zijn voordeel gezien het slechte weer in ons land. “Het weer was ook in mijn voordeel. Ik moet het op deze manier doen want ik ben niet rap. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is.”