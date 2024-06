Lotto Dstny krijgt dubbele opsteker voor Belgische kampioenschappen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny recupereert op het BK op de weg twee renners met Lennert Van Eetvelt en Florian Vermeersch. De twee konden konden al een hele tijd niet meer koersen door blessures.

Florian Vermeersch brak op 10 februari, tijdens zijn eerste koersdag van het jaar, zijn dijbeen bij een zware valpartij in de Ronde van Murcia. Hij revalideerde bijna vier maanden en bereidde zich de afgelopen tijd voor in de Sierra Nevada.

"Normaal was mijn terugkeer gepland voor augustus, maar ik voel me goed en wil echt weer koersen", stelt Vermeersch. "Na het Belgisch kampioenschap zal het waarschijnlijk even duren voordat ik weer koers, tijdens de Tour staan er weinig andere wedstrijden gepland."

Van Eetvelt maakt ook comeback na blessures

Ook voor Lennert Van Eetvelt wordt het BK op de weg de eerste koers sinds begin maart. Hij kampte sindsdien met knieproblemen, waarvoor hij zelfs onder het mes moest. Eind mei werd hij dan aangereden op training.

Van Eetvelt staat donderdag al aan de start van het BK tijdrijden, zondag dan ook op het BK op de weg. "Donderdag start ik zonder verwachtingen", stelt Van Eetvelt duidelijk. Hij is dan ook niet echt een specialist.

"Het zal vooral goed voelen om weer bij mijn ploeggenoten in de bus te zitten en een startnummer op te spelden", stelt Van Eetvelt. Samen met onder meer De Lie, Van Gils, Campenaerts en De Buyst vormen Van Eetvelt en Vermeersch een sterk blok bij Lotto Dstny op het BK.