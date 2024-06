Soudal Quick-Step wil uithalen en spreekt zijn stevige ambities uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Deze week staan er in heel wat landen nationale kampioenschappen op het programma. Bij Soudal Quick-Step willen ze opnieuw enkele titels binnenhalen.

Vorig jaar pakte Soudal Quick-Step drie nationale titels. Kasper Asgreen was in Denemarken de beste tegen de klok, Rémi Cavagna deed hetzelfde in Frankrijk. Remco Evenepoel pakte de Belgische titel op de weg.

Soudal Quick-Step is elk jaar wel goed voor enkele titels en ook dit jaar heeft de ploeg enkele duidelijke ambities. "Kasper Asgreen gaat in Herning op jacht naar titelprolongatie tijdens het Deens kampioenschap tijdrijden."

"Yves Lampaert gaat in België op zoek naar een goed resultaat, al liep zijn voorbereiding een deuk op na een valpartij in de voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland", gaat de ploeg verder op zijn website.

Veel ambitie bij Soudal Quick-Step

Lampaert komt donderdag niet aan de start van het BK tijdrijden, zondag wel in de wegrit. Josef Cerny wil in Tsjechië zijn vierde titel tegen de klok pakken, neo-prof Pepijn Reinderink wil in Nederland voor een stunt zorgen.

"Onze ploeg heeft een ongelooflijke traditie op de nationale kampioenschappen. We willen dit jaar opnieuw meedoen om de prijzen. We kijken uit naar de vele koersen deze week en hopen op goede resultaten", zegt ploegleider Tom Steels.