Topfavoriet Segaert heeft duidelijke mening over afwezigheid Van Aert en Evenepoel op BK tijdrijden

Alec Segaert (21) is donderdag misschien wel de grote favoriet op het BK tijdrijden. Al baalt de jonge Belg ook wel van de vele afwezigen.

Vorig jaar beleefde Alec Segaert een droomweek op het Belgisch kampioenschap. Zowel in het tijdrijden als in de wegrit pakte hij zilver. Van Aert was toen de beste tegen de klok, Evenepoel klopte Segaert in de wegrit in de sprint.

"Dat was echt een heel zotte week", blikt Segaert er op terug bij Sporza. Vooral omdat de zilveren medaille in de wegrit voor eigen volk was. "Ik ben nog altijd heel trots op die 2 zilveren medailles."

Segaert over Van Aert, Evenepoel en Lampaert

Dit jaar is Segaert misschien wel de grote topfavoriet voor het goud in het tijdrijden. Want met Wout van Aert, Remco Evenepoel en Yves Lampaert zijn de Belgische kampioenen van de voorbije 5 jaar afwezig.

"Ik krijg morgen een unieke kans om Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs te worden", stelt Segaert. "Al had ik Remco, Wout en Yves er morgen het liefst bij gehad. Het is altijd leuker als je je kan meten met iedereen."

Segaert is dan wel favoriet, maar ook met Rune Herregodts moet rekening gehouden worden. Zelf houdt Segaert zelf nog rekening met iemand anders. "Tim Wellens. Hij heeft in het verleden al goede tijdritten gereden en zal er morgen vol voor gaan."