Wielerploeg Soudal Quick-Step zet zijn schouders onder prachtig project

Soudal Quick-Step slaat de handen in elkaar met Tele-Onthaal voor de campagne 'Praten Helpt'. Daarmee willen ze zich inzetten voor de mentale gezondheid in ons land.

Topsport draait niet alleen om het fysieke aspect, maar ook om het mentale. "Als je mentaal niet in orde bent, kan je niet presteren", zegt Tim Merlier van Soudal Quick-Step bij Sporza. Hij weet ook waar hij veel energie uit put.

Zijn gezin is namelijk bijzonder belangrijk voor hem. "Op hoogtestage in Tenerife waren Cameron en de kleine erbij. Met de familie is zo'n trainingskamp aangenamer dan in je eentje op een berg", stelt Merlier.

Soudal Quick-Step wil mentaal welzijn bespreekbaar maken

Dat Soudal Quick-Step en Tele-Onthaal de handen in elkaar slaan, is ook omdat mentaal welzijn soms nog een taboe is in het wielrennen. "Vroeger was de koers nog iets harder, met een hardere aanpak", stelt Merlier.

Jonge renners van nog geen 20 jaar worden nu bijna een maand naar een berg gestuurd om er te gaan trainen. Volgens Merlier is het dan ook belangrijk dat zo'n renners ook wat tegen zichzelf beschermd worden.

"Via de wielerploeg kunnen we sommige doelgroepen makkelijker bereiken. Mannen zijn vaak terughoudender om hulp te zoeken voor mentale zorgen. Ze willen niet graag als zwak gezien worden", zegt Jennifer Pots van Tele-Onthaal.