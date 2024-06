Wiggins ronduit failliet verklaard en speelt open kaart over mentale problemen: "Je stopt en niemand contacteert je nog"

Bradley Wiggins kende al betere tijden. De man is failliet verklaard en strijdt tegen mentale problemen. Niet evident als je ook financieel aan de grond zit.

Zijn advocaat deed onlangs uit de boeken hoe Wiggins alles is kwijtgeraakt. De voormalige wielerkampioen heeft zelf uitgebreid gesproken met Cycling Weekly, onder andere over zijn haat-liefdeverhouding met de koers. "Wielrennen was een geweldige afleiding voor alle anderen dingen die gaande waren in mijn leven."

En dat waren blijkbaar dus nogal wat straffe zaken. "Normaal heb je tijd nodig om over zo'n dingen te geraken." De manier waarop hij met de koers omging, was niet te best. "Je wordt verliefd op dingen en bent het dan niet meer, of je bent het beu en op andere momenten wordt het een obsessie, zoals voor mij het geval was."

Wiggins in zwart gat

Wiggins pleit voor een soort welzijnssysteem voor renners die op pensioen gaan. Hij is zelf echt in een soort zwart gat gevallen. "Je stopt en niemand contacteert je nog." Wiggins wist dan ook moeilijk hoe hij zich moest gedragen en hoe hij zijn weg in het leven moest vinden. "Ik kwam vast te zitten in mijn eigen wereldje."

Ondanks zijn financiële situatie is er licht aan het einde van de tunnel, want hij zit nu toch al een stuk beter in zijn vel. Al gaat het met ups en downs. "Ik begin me nu pas te realiseren dat er een nieuw soort inspiratie voor mij is. Ik voel me nog steeds niet op mijn gemak om in het middelpunt van de belangstelling te staan", zegt Wiggins.

Wiggins wil er weer bovenop komen

De Brit is nu samen sportvoedingsmerk Applified Nutrition aan het werken aan hun productontwikkeling, spreekt op evenementen en doet vrijwilligerswerk. Hopelijk is dat de cocktail die hem er weer bovenop kan helpen.