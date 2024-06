Alec Segaert (21) reageert bijzonder teleurgesteld na nieuwe zilveren medaille op BK tijdrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alec Segaert heeft voor het tweede jaar op rij zilver gepakt op het BK tijdrijden. Hij was in Binche negen seconden trager dan Tim Wellens.

Door de afwezigheid van Wout van Aert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Victor Campenaerts was het voor onder meer Alec Segaert een unieke kans om voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden te worden.

Segaert pakte vorig jaar al zilver na Van Aert en was dan ook de vooruitgeschoven favoriet. Nu moest de jonge Belg van Lotto Dstny echter de duimen leggen voor Tim Wellens, die in uitstekende vorm zit voor de Tour.

Segaert alweer tweede

"Opnieuw zilver is jammer, maar ik ben weer op mijn waarde geklopt. Niets aan te doen", reageerde Segaert begrijpelijk teleurgesteld achteraf. De voorbije twee jaar pakte Segaert ook al zilver op het WK tijdrijden voor beloften.

"Een klein verschil (negen seconden, nvdr.) is altijd jammer, maar je moet die seconden terugpakken en dat zat er niet in. Ik heb het nergens laten liggen. Ik moet toegeven dat Tim de sterkste was vandaag."

Segaert komt zondag ook nog aan de start van het BK op de weg met het sterke blok van zo'n twintig renners van Lotto Dstny. Daarbij onder meer Arnaud De Lie, Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt.