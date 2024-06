Lotte Kopecky kijkt niet echt uit naar BK: "Zeker niet de leukste wedstrijd"

Lotte Kopecky is opnieuw de grote favoriete voor het BK wielrennen bij de vrouwen. Zowel in het tijdrijden als op de weg gaat ze voor een nieuwe titel.

In het tijdrijden is Lotte Kopecky al vijf jaar op rij de beste, ze is ook de grote favoriete om er in Binche nog een zesde titel bij te doen. Zondag in Zottegem kan ze een vierde titel op de weg pakken en op gelijke hoogte komen van Jolien D'Hoore.

Op de weg wordt het opnieuw allen tegen Kopecky. "Een mooi parcours, maar omdat ik zonder ploegmates rijd, zal het weer een vervelende bedoening zijn. Het BK is voor mij zeker niet de leukste wedstrijd", zegt ze bij HLN.

Mogelijkheden voor Kopecky op BK

Kopecky zal in Zottegem moeten opboksen tegen de grote blokken van Lotto Dstny, AG Insurance-Soudal en Fenix-Deceuninck. Kopecky zal het allemaal moeten controleren, maar het parcours speelt meer in haar kaart dan vorig jaar.

"Er liggen mogelijkheden voor mij om de koers hard te maken en in de finale het verschil te maken. Het moeilijkste worden de eerste zestig kilometer, en hoe ik die zal moeten controleren", stelt Kopecky.

Toch vindt Kopecky een vierde dubbel niet zo vanzelfsprekend. "Als donderdag mijn materiaal heel blijft en ik trap mijn normale wattages, zit de titel er dik in, maar zondag spelen er veel meer andere factoren mee."