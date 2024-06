Wout van Aert verwijst subtiel naar de Rode Duivels op het EK voetbal

Geen Wout van Aert op het BK tijdrijden in Binche, hij verkiest ervoor om nog wat langer op stage te blijven. Van Aert vindt tussendoor wel tijd om voor de Rode Duivels te suporteren.

Net als Remco Evenepoel verkoos Wout van Aert zijn stage boven het BK tijdrijden in Binche. Hij wil zich zo optimaal voorbereiden op de Tour en de Olympische Spelen, maar beide rijden zondag wel het BK op de weg.

"We wilden de hoogtestage zo lang mogelijk doortrekken in functie van de Tour en de Spelen. Spannender is het niet", stelt Visma-Lease a Bike bij Het Nieuwsblad. En dus bleef Van Aert in het Franse Tignes.

Stevige training Van Aert in Tignes

Na zijn rentree eind mei in het peloton in de Ronde van Noorwegen is Van Aert op stage. Naar zijn vorm is het dan ook gissen, al zal daar zondag op het BK op de weg al meer duidelijkheid over komen.

Woensdag trainde Van Aert nog stevig. Hij legde zo'n 145 kilometer af met daarin meer dan 3000 hoogtemeters. Hij snoepte daarbij de KOM af van Brandon McNulty op een segment van 1 kilometer aan 8,2% gemiddeld.

Van Aert gaf zijn training de naam 'Wir legen die Kartoffel', een Duitse vertaling van 'On met la patate'. Dat komt uit het EK-lied van Omdat Het Kan en Average Rob. Van Aert supportert vanuit Frankrijk dus ook voor de Rode Duivels.