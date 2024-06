Analiste ziet Lottte Kopecky stevig balen na comeback van Anna van der Breggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Anna van der Bruggen (34) kondigde donderdag verrassend haar comeback aan in het peloton. Ook analiste Marijn de Vries is verrast en denkt aan Lotte Kopecky.

Ook in Nederland hadden ze de comeback van Anna van der Breggen (34) niet zien aankomen. De tweevoudig wereldkampioene hing eind 2021 al haar fiets aan de haak en reed al drie jaar geen wedstrijd meer op het hoogste niveau.

"SD Worx-Protime toverde gisteren een konijn uit een hoge hoed", zegt analiste Marijn de Vries bij Sporza. Toch zijn er volgens De Vries enkele goede redenen voor Van der Breggen om net nu een comeback te maken.

Ten eerste is er de leemte die Demi Vollering achterlaat bij SD Worx-Protime door haar vertrek. Anderzijds is er sinds 2022 ook de Tour en zijn de salarissen de voorbije jaren stevig gestegen in het vrouwenwielrennen.

Wat met Kopecky na comeback Van der Breggen?

De Vries denkt echter ook aan wereldkampioene Lotte Kopecky. "Je zou maar Lotte Kopecky zijn. Net nu Vollering vertrekt en Lotte de vrijkaart leek te hebben voor volgend jaar, komt het team met Anna op de proppen.

"Helemaal lekker moet dat toch niet geweest zijn voor haar", stelt De Vries nog. Al ervaart Kopecky dat zelf zo niet. Zij kijkt er vooral naar uit om met Van der Breggen samen in het team te rijden.