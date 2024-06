Grote namen, andere verhalen: Froome krijgt te maken met grote ontgoocheling, UAE bouwt superteam rond Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eén van de redenen waarom Chris Froome nog altijd koerst, is de Tour. De wedstrijd die hem al zo veel gegeven heeft. De Brit zal daar dit jaar niet te zien zijn.

Israel-Premier Tech heeft immers zijn Tourselectie bekendgemaakt en er is geen spoor van Chris Froome te bespeuren. Het is het tweede jaar op rij dat de viervoudige winnaar de Tour moet missen. Onlangs dook er nog een opmerkelijk verhaal op dat een verklaring moest bieden voor de reden van zijn niet-selectie van vorig jaar.

Er zou een intern conflict geweest zijn met Michael Woods, maar teameigenaar Sylvan Adams zou de publicitair aantrekkelijke Froome wel in de Tour willen. Daarom zou die laatste dit jaar wél naar de Tour gaan als kopman. Froome en Woods moesten er mee lachen: het was duidelijk dat er niets aan was van enig conflict.

Froome niet naar de Tour

Nu blijkt ook de piste van Froome als Tour-kopman complete nonsens te zijn, tenzij ze bij Israel-Premier Tech ondertussen van gedacht veranderd zijn. In elk geval neemt de Israëlische formatie Froome niet mee en dat moet voor hem toch een grote ontgoocheling zijn. Gaan we de 39-jarige renner ooit nog in de Tour de France zien?

Het is hoogst twijfelachtig. Wie gaat dan wel de Tour rijden voor Israel-Premier Tech? Dat zijn Pascal Ackermann, Guillaume Boivin, Jakob Fuglsang, Derek Gee, Hugo Houle, Krists Neilands, Jake Stewart en Stevie Williams. Gee reed onlangs een verrassend sterke Dauphiné, maar zijn ploeg mikt in de Tour vooral op ritzeges.

Rik Verbrugghe in ploegleiderswagen

Overigens zorgt Rik Verbrugghe voor de enige Belgische vertegenwoordiging: hij zal één van de ploegleiders zijn die actief is tijdens de Tour de France. Onder de geselecteerde renners dus ook geen Dylan Teuns. Best wel opvallend.

Update: ook Team UAE heeft zijn Tourselectie bekendgemaakt en daar is het natuurlijk een heel ander verhaal. Het gaat met kopman Tadej Pogacar op zoek naar een derde Tourzege. Ook de ploegmaten aan zijn zijde zijn stuk voor stuk sterke renners die de tegenstand wel eens schrik zouden kunnen inboezemen.

Juan Ayuso, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens, Adam Yates en Joao Almeida zijn de mannen die Tadej Pogacar zullen bijstaan in de Tour.