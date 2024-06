Froome en Woods reageren via sociale media en met nodige humor op geruchten over intern conflict

Chris Froome mag dit jaar normaal gezien wél naar de Tour de France. Vorig jaar mocht hij niet gaan. Daar zouden interne conflicten voor aan de basis hebben gelegen. Wat hebben de renners in kwestie er zelf over te zeggen?

Vorig jaar besloot zijn ploeg Israel-Premier Tech om Froome niet te selecteren voor de Tour. Sinds zijn komst bij de Israëlische formatie kwam Froome nooit meer in de buurt van zijn topniveau van weleer, maar hem gewoonweg thuislaten was wel erg hard gezien zijn status als viervoudig Tourwinnaar.

Volgens L'Equipe lag een intern conflict daarvoor aan de basis. Er zou een intern conflict geweest zijn Michael Woods. Eigenaar Sylvan Adams was niet in de wolken met het thuislaten van Froome, omdat die publicitair van veel grotere waarde is dan Woods.

Daarom zou Froome dit jaar wel naar de Tour gaan, mogelijk zelfs als kopman. Rest de vraag: wat denken Froome en Woods eigenlijk zelf van de geruchten? Beiden hebben inmiddels gereageerd via de sociale media.

Zowel Froome als Woods ontkennen duidelijk het interne conflict. En dat doen ze ook met de nodige humor via X. Froome bond de kat de bel aan, door te reageren op een artikel waarin het ging over het grote conflict.

"Dit is nieuws voor mij, wat denk jij ervan Michael Woods?", aldus Froome in zijn reactie. "Voor mij hetzelfde", prikte Woods terug. Als er al een conflict was tussen beiden, dan lijkt het nu toch min of meer opgelost.