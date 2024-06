Remco Evenepoel incasseert nog stevige domper net voor de Tour de France

Een week voor de start van de Tour in Firenze moet Remco Evenepoel het Belgisch kampioenschap op de weg laten schieten. Evenepoel is ziek en wil geen risico nemen met het oog op zijn debuut in de Tour.

"Het was heel speciaal voor mij om het BK vorig jaar te winnen en dit shirt te mogen dragen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik m'n titel niet kan verdedigen vanwege een ziekte", zegt Evenepoel op zijn sociale media.

"Iedereen weet dat als ik koers, ik all-in wil gaan en hoewel ik niet heel ziek ben, zal ik niet aan 100% aan de start kunnen staan", verklaart Evenepoel zijn beslissing om niet van start te gaan op het BK wielrennen.

"Ik wens mijn ploeggenoten heel veel succes, hopelijk houden we de Belgische driekleur in ons team!!" Met Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step nog een stevige kanshebber, in 2019 en 2021 werd Merlier al eens Belgisch kampioen.

Begin juni tijdens de Dauphiné was Evenepoel ook al niet 100%. Hij had toen last van allergieën en werd ook wat ziek. De ploeg testte hem meermaals op corona, maar geen enkele test was positief. Evenepoel werd 7de in de Dauphiné.

