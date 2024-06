Lefevere doet boekje open over pollenallergie van Evenepoel en het opmerkelijke voorstel van Quick-Step

Remco Evenepoel heeft ziek moeten afzeggen voor het BK wielrennen. Ook tijdens de Dauphiné kampte Evenepoel met problemen.

De voorbereiding van Remco Evenepoel op de Tour liep niet van een leien dakje. De Belgische kampioen moest eerst revalideren na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, waarbij hij zijn sleutelbeen en schouderblad brak.

Begin juni maakte Evenepoel zijn comeback in de Dauphiné. Zijn beste vorm was nog niet aanwezig en Evenepoel kampte ook met een pollenallergie. "Remco is allergisch voor pollen en huisstofmijt", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Tapijten spelen Evenepoel parten

Een van de oorzaken zijn de tapijten in Franse hotels. "Hotels waar je niet onder je bed mag kijken of je slaapt niet meer. Als je je valies laat neerploffen, vliegt het stof omhoog", gaat Lefevere verder.

Evenepoel neemt medicatie voor zijn allergie en de ploeg wilde het probleem van de tapijten zelfs op een originele manier oplossen. Sponsor Quick-Step stelde voor om elke dag een parket te komen leggen in de hotelkamers.

"In ons magazijn in de service course hebben ze dat in anderhalve dag gedaan. Ik heb het voorstel doorgestuurd naar dokter Philip Jansen, maar die gaf aan dat medicatie zou volstaan", stelt Lefevere nog.