Na de kritiek op Jasper Philipsen: Philip Roodhooft heeft duidelijke mening over Neftlix-serie

Alpecin-Deceuninck kreeg in de Netflix-reeks over de Tour de France opnieuw een belangrijke rol. Ploegmanager Philip Roodhooft neemt het allemaal met een korreltje zout.

In 'Tour de France: Unchained' wordt in een aflevering opnieuw ingezoomd op de sprinters. Jasper Philipsen was vorig jaar de koning van de sprinters met vier ritzeges en de groene trui. Hij is dan ook een van de hoofdrolspelers.

Vorig jaar kreeg Philipsen al de bijnaam 'Jasper Disaster' in de documentaire. De sprinter van Alpecin-Deceuninck wordt enkele keren op de korrel genomen voor zijn manier van sprinten, waarbij hij soms andere renners in gevaar brengt.

Roodhooft verdedigt Philipsen

Manager Philip Roodhooft heeft de documentaire nog niet gezien, maar heeft er wel een duidelijke mening over. "Het succes van zo'n reeksen is gelinkt aan het creëren van karakter en profielen", zegt hij bij Sporza.

"Dat daar dan scherpe randjes aan gemaakt worden die scherper zijn dan ze in werkelijkheid zijn, wat bij Jasper het geval is, is de logica zelve. Maar ik denk dat het duidelijk is dat veiligheid en fair play voor iedereen belangrijk is in het wielrennen."

"Winnen mag niet ten koste van alles gaan. Een massasprint zorgt soms voor een explosieve situatie, maar in het algemeen gebeurt alles op een respectvolle manier. En dat is ook belangrijk", stelde Roodhooft nog.