Thibau Nys stelt iets opmerkelijk vast sinds hij veel is beginnen winnen

Zondag zal er op het BK wielrennen ook naar Thibau Nys gekeken worden. Na Tim Merlier is hij de Belg met de meeste zeges op zijn naam in 2024.

Met zes zeges volgt Thibau Nys op ruime afstand van Tim Merlier, die al twaalf keer mocht zegevieren dit seizoen. Toch zal er zondag naar hem gekeken worden op het BK wielrennen, waar hij met vier ploegmaten start.

Jasper Stuyven, Edward Theuns, Tim Declercq en Otto Vergaerde verdedigen samen met Thibau Nys de kleuren van Lidl-Trek in Zottegem. Al is het parcours niet helemaal op maat van Nys, vooral de vlakke finish niet.

Nys zag status veranderen in peloton

Maar Nys verbaasde dit seizoen al meermaals. Eerst met een ritzege in de Ronde van Romandië, daarna met twee ritzeges en het eindklassement in de Ronde van Hongarije. De kers op de taart volgde in Zwitserland.

Daar boekte Nys volgens hem zijn mooiste zege van het seizoen. "Ik verbaas mijzelf nog best wel geregeld", zegt Nys bij In de Leiderstrui. "Het is leuk om telkens die bevestiging te krijgen dat je goed bezig bent en die lat nog iets hoger te leggen."

En Nys merkt dat er in het peloton ook al anders naar hem wordt gekeken. "Misschien is mijn status wel wat veranderd. Ze vechten iets meer voor mijn wiel dan eerder het geval was, zeker in zo’n finale als in Zwitserland, Gippingen of Noorwegen."