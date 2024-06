'Lotto Dstny slaat opnieuw stevige slag met toptalent Jarno Widar (18)'

Het Belgische toptalent Jarno Widar (18) blijft bij Lotto Dstny. De winnaar van de Giro Next Gen zal wel nog een jaartje rijpen bij de beloften.

Jarno Widar maakte dit jaar de overstap van de junioren naar de beloften. De 18-jarige Limburger maakte meteen bijzonder veel indruk bij zijn debuutseizoen bij de beloften met tal van mooie overwinningen.

Widar won de Alpes Isère Tour, werd tweede in de Ardense Pijl en de Ronde van de Isard. Zijn echte doorbraak kwam er echter in de Giro Next Gen. In de Ronde van Italië voor beloften won hij twee ritten en het eindklassement.

Na overleg met de performancecel van Lotto Dstny is er beslist om Widar nog een jaartje te laten rijpen in het opleidingsteam van de ploeg. Widar krijgt wel al een profstatuut en kan zo al proeven van enkele profkoersen.

Lotto Dstny legt opnieuw jong talent vast

Volgens HLN heeft Lotto Dstny Widar vastgelegd tot eind 2028. Tot nu toe had de jonge Belg een contract tot eind 2027, wellicht heeft hij na zijn zege in de Giro Next Gen zich ook financieel kunnen verbeteren.

Met de contractverlenging van Widar heeft Lotto Dstny opnieuw een jong talent langer aan zich gebonden. Dat deed het ook al met Arnaud De Lie, Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt. Zij liggen tot eind 2026 vast.