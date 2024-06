Nu haar trainer, straks concurrenten: Vollering reageert op bizarre situatie na comeback Van der Breggen

Nu is Anna van der Breggen nog de trainer van Demi Vollering, vanaf volgend jaar staan ze tegenover elkaar. Op 1 januari maakt Van der Breggen namelijk haar comeback.

Nu zijn Vollering en Van der Breggen nog collega's, vanaf volgend seizoen concurrenten. Vollering trekt wellicht naar het Franse FDJ-SUEZ, terwijl Van der Breggen bij SD Worx-Protime zal blijven volgend jaar.

"Bizar he, maar dat is toch mooi. Mooi voor de vrouwensport", zegt Vollering over de comeback van Van der Breggen bij NOS. "Anna is er natuurlijk drie jaar uit geweest. Dat is niet niks. Ik ben benieuwd hoe het voor Anna weer zal zijn."

Van der Breggen blijft trainer Vollering

Vollering is echter niet verrast door de comeback van Van der Breggen. "Na het zien van het nieuws, dacht ik toch wel even: ow ja, het gaat dus echt gebeuren. Ik had het ergens wel verwacht, maar anderzijds dacht ik ook: ze is nu heel blij dat ze is gestopt en ze heeft nu een ander leven."

"Ik ga er wel van uit dat ze een grote concurrent zal worden, als ze haar niveau haalt. Ze heeft altijd veel talent gehad. Ik denk dat ze er volgend jaar weer zal staan", stelt Vollering nog.

Van der Breggen blijft voorlopig wel de trainer van Vollering. "Daar hebben we het al even over gehad. Ik voelde me niet heel comfortabel bij het idee om nu nog te switchen. Voor nu blijft Anna mijn trainer, sowieso tot de Tour."