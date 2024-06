Thibau Nys baalt na vierde plaats op BK: "Ik had dubbele pech"

Thibau Nys deed mee om de medailles op het Belgisch kampioenschap, maar viel als vierde net naast het podium. Nys probeerde aan te vallen, maar kreeg niet de goede renners mee.

Lidl-Trek probeerde met zijn vijf renners aan de start van het BK toch zijn stempel te drukken. Onder meer Edward Theuns reed een bijzonder sterke wedstrijd in dienst van kopman Thibau Nys.

"We hebben onze kaarten perfect uitgespeeld, maar het koersscenario zat niet mee om het in de juiste plooi te leggen", reageerde Nys achteraf bij Sporza.

"Ik denk dat ik het op twee ronden van het einde op het juiste moment probeer, maar ik had dubbele pech. Er was niemand van de grote namen mee was en het was dan nog iemand van Lotto Dstny (Arjen Livyns, nvdr.)."

Gemengde gevoelens bij Thibau Nys

Nys kon op de laatste kasseistrook nog net aansluiten toen de toppers versnelden. Maar het peloton kwam opnieuw terug. In de sprint moest Nys de duimen leggen tegen De Lie, Philipsen en Meeus.

"De drie renners voor mij aan de finish hebben hun koers afgestemd op de sprint en zij hadden nog net dat extraatje over en waren explosiever in de sprint." Nys stelt dat hij door het koersscenario een paar procentjes te kort kwam voor het podium."

"Of ik ontgoocheld ben met die 4e plaats? Ja en neen. Ik kan hier vertrouwen uit tanken en ben heel tevreden. Ik had de benen om iets heel mooi te laten zien, maar de koers was net niet hard genoeg."