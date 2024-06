Bakelants en Wuyts hard voor Soudal Quick-Step: "De waarheid is dat ze dat niet kunnen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step trekt met een sterke ploeg naar de Tour de France om Remco Evenepoel te ondersteunen. Toch schuilt er voor de Belgische ploeg ook gevaar.

Met Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Jan Hirt, Casper Pedersen, Gianni Moscon en Yves Lampaert krijgt Evenepoel een sterke ploeg in steun mee. Toch is ook de concurrentie in de Tour ook niet min.

Want er is de monsterploeg van UAE Team Emirates (Pogacar, A. Yates, Almeida, Ayuso), maar ook van Visma-Lease a Bike (Vingegaard, Jorgenson, Kelderman, Van Aert) en BORA-hansgrohe (Roglic, Vlasov, Hindley, Sobrero).

Soudal Quick-Step geen rondeploeg

Moet Soudal Quick-Step dan wel het initiatief nemen? Michel Wuyts vindt alleszins van niet. "Moeten ze dat wel doen zoals die drie grote ploegen? Ik denk het niet", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "Ik zou niet meedoen met dat opbod."

"Volgen is de boodschap", zegt Jan Bakelants. "Maar Remco heeft wel kwaliteiten in ritten die op het eerste zicht minder met het klassement te doen hebben. Daar moet hij zijn ploeg misschien wel durven consignes geven."

"In het verleden heb ik te veel het gevoel gehad dat ze het graag zelf doen. Op zijn Johan Bruyneels en US Postal zoals een echte rondeploeg. De waarheid is dat ze dat niet kunnen. Maar op bepaalde parcoursen, met de sterkte van Remco, wel."