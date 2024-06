'Derde aanwinst op komst voor Soudal Quick-Step: Belg komt voorjaarskern versterken'

Soudal Quick-Step maakt nu al werk van het wielerseizoen 2025. De ploeg van Patrick Lefevere zou dicht staan bij een derde versterking.

De voorbije weken werd al duidelijk dat Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) volgend seizoen wellicht voor Soudal Quick-Step zullen rijden. Nu is dus ook een derde versterking op komst.

Volgens HLN staat de ploeg van Patrick Lefevere namelijk dicht bij de overgang van Dries Van Gestel (TotalEnergies). De 29-jarige Belg moet de voorjaarskern van Soudal Quick-Step versterken, net als Eenkhoorn.

Van Gestel goed in het voorjaar

Bevestigen doet Van Gestel de overgang nog niet, dat mag ook pas vanaf 1 augustus. Zijn contract loopt na drie jaar af bij TotalEnergies, waar hij vooral in het voorjaar enkele mooie resultaten kon neerzetten.

In 2022 werd Van Gestel derde in Gent-Wevelgem, dit jaar stond hij op het podium van de GP de Denain en werd hij 13de in Parijs-Roubaix. Veel Vlaamse koersen kon Van Gestel niet rijden dit jaar, TotalEnergies had geen wildcard meer.

Het ziet er ook niet naar uit dat de ploeg volgend jaar een wildcard kan bemachtigen en dus kiest Van Gestel ervoor om de Franse ploeg te verlaten. Voor Van Gestel wordt het zijn eerste avontuur bij een WorldTour-ploeg.