Evenepoel in het nadeel op Olympische Spelen? "Meer connectie met Van Aert"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Zoals verwacht mogen Benoot en Stuyven mee met Van Aert en Evenepoel.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had bijzonder veel keuze voor de twee overige plaatsen in de selectie voor de Olympische Spelen in Parijs. Onder meer Jasper Philipsen en Arnaud De Lie waren ook kanshebbers.

De bondscoach koos er echter voor om Van Aert en Evenepoel meer te ondersteunen in plaats van nog een extra kopman in de ploeg. En dus mogen Tiesj Benoot en Jasper Stuyven mee naar de Spelen in Parijs.

Stuyven en Benoot dichter bij Van Aert

Benoot en Stuyven zijn wel twee renners die meer een link hebben met Van Aert dan met Evenepoel. Benoot is een ploegmaat van Van Aert, Stuyven een vriend. Greg Van Avermaet stelt dat ook vast, maar ziet er geen probleem in.

"Hun connectie met Wout is bij alle twee net iets groter als de band met Evenepoel. Nu, het lijkt mij ook niet zo dat een van hen een probleem heeft met Evenepoel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Sowieso zal het aan de bondscoach zijn om daar een ploeg van te smeden. Alles heeft te maken met goede afspraken. Maar die kan je wel maken met die vier renners", stelt Van Avermaet nog.