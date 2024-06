Van den Broeck geeft Evenepoel duidelijk advies voor de Tour: "Gilbert zei me dat eens"

Remco Evenepoel maakt over een paar dagen zijn debuut in het circus van de Ronde van Frankrijk. Jurgen Van den Broeck weet wat hem te wachten staat.

Van 2009 tot en met 2014 was Jurgen Van den Broeck de kopman bij de Lotto-ploeg in de Ronde van Frankrijk. In 2010 werd hij na het schrappen van Contador en Menchov derde, in 2012 eindigde Van den Broeck vierde.

Als laatste Belg in de voorbije 30 jaar die meedeed voor het podium in de Tour weet Van den Broeck waar Evenepoel zich drie weken aan mag verwachten in de Tour. En ook al maakte Evenepoel al veel mee, dit zal toch anders zijn.

Goede raad Van den Broeck voor Evenepoel

"Philippe Gilbert heeft dat ooit eens gezegd: de Tour is drie weken klassiekers aan een stuk. Vanaf dag één moet je er staan, en er is geen één moment relax", stelt Jurgen Van den Broeck bij Het Laatste Nieuws.

Van den Broeck heeft ook een duidelijke raad voor Evenepoel. "Wind je niet op in de dingen die je niet kan veranderen", stelt hij. Dat gaat over tijdsverlies voor en na de meet door verplichtingen en de mensenmassa.

Maar ook door bijvoorbeeld te kleine hotelkamers of kamers waar het meer dan 45 graden is zonder airco. "Uiteindelijk zijn die chaos en stress ook de charme. Zoals de Tour is er maar één wedstrijd."