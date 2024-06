Michael Boogerd heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en zijn fans

Het kan niet elke keer feest zijn. Als er fans zijn die er vurig hopen om Mathieu van der Poel te zien vieren in één van de eerste Tourritten, komen die wellicht van een kale reis thuis, waarschuwt Michael Boogerd.

Ook Tom Dumoulin heeft al laten blijken dat volgens hem de openingsetappe in de Tour te zwaar is voor Van der Poel. Michael Boogerd treedt die stelling bij. De gewezen klassementsman speelt in De Telegraaf open kaart over de kansen van Van der Poel om het geel te veroveren in één van de eerste twee etappes in de Tour.

"Als je de eerste rit bekijkt, gaat die met een paar venijnige beklimmingen te lastig zijn voor Van der Poel", is de duidelijke conclusie van Boogerd. Sterker nog: het zou zomaar kunnen dat niemand minder dan Pogacar himself op de allereerste dag van de Tour de France de concurrenten toch al wat onder druk gaat zetten.

© photonews

"'Als Tadej Pogacar zich meteen goed voelt en merkt dat Jonas Vingegaard nog niet top is, verwacht ik dat UAE de wedstrijd hard gaat maken. Het geel wordt een lastig verhaal, en ook de tweede rit is niet echt ideaal voor Van der Poel." Een Van der Poel in de gele trui, Michael Boogerd ziet het dit jaar dus niet meteen gebeuren.

In principe is het parcours daar simpelweg te zwaar voor. Al houdt Boogerd wel een slag om de arm, gewoon omdat het om Mathieu van der Poel gaat. "Van der Poel heeft vaker verbaasd, al ga ik ervan uit dat hij zich richt op etappes die verder in de Tour liggen."