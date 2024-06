Pakt Van der Poel meteen geel in de Tour? Dumoulin geeft héél duidelijk antwoord

Na twee maanden zonder koers staat Mathieu van der Poel zaterdag aan de start van de Tour. Kan hij de klassementsrenners verrassen in de zware openingsrit?

In de openingsetappe van de Giro vergalde Jhonatan Narvaez het feestje van Tadej Pogacar. De Sloveen greep naast de ritzege in de eerste etappe en reed zo niet van start tot finish in de trui leiderstrui.

Ook in de Tour zijn de klassementsrenners meteen aan zet. Tussen Firenze en Rimini liggen vier heuvels van derde categorie en drie beklimmingen van tweede categorie. Op 202 kilometer moeten 3600 hoogtemeters bedwongen worden.

Pakt Van der Poel meteen geel?

Wordt Mathieu van der Poel de Narvaez van de Tour? De wereldkampioen reed sinds Luik-Bastenaken-Luik geen koers meer en staat dan ook fris aan de start van de Tour. Daagt hij Pogacar en co uit?

"Nee", is ex-renner Tom Dumoulin duidelijk bij In het Wiel. "De klassementsploegen zullen zo nerveus zijn en zo hard rijden door die nervositeit. De rit is zo automatisch te slopend voor Van der Poel. Ik denk ook niet dat hij zijn zinnen daar op heeft gezet. Het is te zwaar."

Dumoulin ziet Van der Poel liever zijn dagen uitpikken. "Maar de laatste week zou ik me er niet meer mee bemoeien. Lekker de grupetto opzoeken en herstellen. Ik denk dat dit de weg is om te knallen op de Olympische Spelen."