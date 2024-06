Oliver Naesen gaat helemaal los: "Van der Poel en Pogacar zijn niet normaal" en "Mathieu zou een krachtig paard zijn"

Oliver Naesen heeft de laatste jaren vastgesteld hoe mannen als Van der Poel en Pogacar het wielrennen naar een hoger niveau hebben getild. Daar valt simpelweg niets tegen te beginnen.

In een gesprek met In De Leiderstrui staat de Belg van Decathlon AG2R stil bij hoezeer de wielerwereld veranderd is. "De laatste jaren zien we een trend van steeds hogere snelheden, koersen die vroeger worden opengebroken en solo's van hier tot Tokio." Dat is een handelsmerk van de huidige generatie onder de toppers.

"Van der Poel en Pogacar zijn nu twee coureurs die daar - in de positieve zin - wel een handje van hebben. Die twee zijn echt niet normaal. Zij zijn zoveel beter dan de rest. Dan spreken we niet meer over betere fietsen of wat dan ook. Die gasten zijn volgens mij gewoon als een of andere mutatie geboren, dat kan bijna niet anders."

© photonews

Oliver Naesen maakt ook een ietwat aparte vergelijking met de paardenwereld. Onze landgenoot wil er mee aangeven dat een Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewoon nog van een heel ander kaliber zijn. Dat is puur rastalent, van het zuiverste soort. Dan is het logisch dat je daar als concurrent niet tegenop kunt.

"Mathieu zou een krachtig paard zijn! Als je van hem een huidcel pakt en het onder de microscoop legt, zul je simpelweg zien dat het beter is dan de rest."