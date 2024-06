Pogacar verbaast met straffe taal: "Dauphiné te vroeg voor Evenepoel om te 'vliegen', eigen vorm is beter dan verwacht"

Als Pogacar met straffe taal op de proppen komt, hou u dan maar vast aan de takken van de bomen. Of de tegenstand in de Tour nu Evenepoel, Vingegaard of Roglic heet: Pogacar stuurt hen allen alvast een signaal om u tegen te zeggen.

Enkele dagen voor de Tour-start heeft zijn ploeg UAE een interview met Pogacar gelanceerd over zijn herstel na zijn vorige grote ronde. "Na de Giro was ik snel terug thuis in Monaco om langzaam maar zeker klaar te geraken voor de Tour. Ik was gretig om opnieuw op de fiets te springen." Het is geen lange periode met rust geweest.

"De eerste week heb ik een paar rustige ritjes gedaan, naar de koffieshop en terug naar huis. Dat was leuk. Ik begon me dan snel weer beter te voelen en al snel na de Giro opnieuw goede trainingen." Dat heeft gerendeerd. "Het lijkt erop dat ik een stap vooruit gezet heb sinds de Giro.Mijn vorm is zelfs beter dan verwacht."

Straffe uitspraken Pogacar

Euh, pardon? Deze uitspraken moeten binnenkomen als een bom bij de tegenstand, gezien de heerschappij van Pogacar in de Giro. Bovendien heeft zijn voornaamste rivaal, tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard, lang moeten revalideren na een crash . Ook Remco Evenepoel en Primoz Roglic waren bij die val betrokken.

"Jonas was echt zwaar geblesseerd, maar ik denk dat hij het wel goed zal stellen. We hebben gezien dat Remco en Primoz na hun valpartijen al goed waren in de Dauphiné. Voor Remco Evenepoel was het misschien nog te vroegen om te 'vliegen' aan 100%, maar Primoz verkeerde in heel goede vorm", stelde Pogacar vast.

Voorspelling van Pogacar

De Sloveen van UAE rondt af met een voorspelling over zijn concurrenten. "Ik denk dat ze allemaal top gaan zijn in de Tour." Het zal absoluut nodig zijn.