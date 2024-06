Remco Evenepoel pakt uit met belangrijk nieuws over zijn cruciale doelstellingen van de voorbije weken

Om te mogen dromen in de Tour moest Remco Evenepoel de voorbije weken ook met doelstellingen aan de slag. Daar valt nu goed nieuws over te brengen.

Evenepoel geeft in aanloop naar de Tour ook een groot interview in Het Laatste Nieuws en bespreekt de doelstellingen van zijn hoogtestage. Het opzet was om nog tien à vijftien procent te verbeteren ten opzichte van de Dauphiné én om nog één à anderhalve kilo te vermageren. "Dat laatste is alvast gelukt", meldt Evenepoel.

"Da's positief. Het moet me straks beter doen presteren in de bergen." Hoe is het mogelijk om zoiets klaar te spelen? "Door wat minder stabilisatie-oefeningen te doen in de gym en gewoon wat meer uren te kloppen in het zadel, bijvoorbeeld. En uiteraard door de calorieën te beperken. Je gaat dan in zogenaamde 'low carb'-modus."

Evenepoel toont karakter

Dat komt neer op bewust minder suikers opnemen, waardoor je na een training uiteraard helemaal leeg bent. "Het mag duidelijk zijn dat het niet zo simpel was om in twee weken tijd nog anderhalve kilo kwijt te spelen. Daar is karakter en 'moral' voor nodig." Gelukkig heeft Remco Evenepoel die twee zaken net in overvloed.

Die tien-vijftien procent beter worden, wat is daar voor gedaan? "Veel en specifiek getraind op intensiteit, zowel op de gewone als op de tijdritfiets. Wat er voor de Dauphiné bijna niet was van gekomen. Ik voelde me beter worden. Of die stappen vooruit zullen volstaan om met de beste renners te concurreren? Da's afwachten."

Evenepoel wil groeien tijdens de Tour

Evenepoel hoopt om ook in de loop van de Tour nog beter te kunnen worden. "De échte antwoorden op mijn vragen zulen pas volgen in de Tour zelf. Gelukkig wordt die niet beslist in de openingsweek. Wat een aanpassingsmarge creëert en me de kans biedt om nog wat procenten te groeien in die drie weken."