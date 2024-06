📷 Zo hebben we Remco Evenepoel al héél erg lang niet meer gezien: bij Soudal Quick-Step zijn ze er enorm blij mee

Remco Evenepoel laat zich zien op een manier die we al héél erg lang niet meer hebben gezien... Namelijk in de merkentrui van Soudal Quick-Step.

Hij koerst nu nochtans al meerdere jaren voor de ploeg van Patrick Lefevere, maar draagt doorgaans wel één of andere speciale trui. Eigenlijk heeft Evenepoel zelfs quasi nooit in de gewone trui van Soudal Quick-Step gereden. De laatste keer dat hij een rit in lijn reed in de merkentrui heette de ploeg nog Quick-Step-Alpha Vinyl.

Het was in de Vuelta van 2022. Zijn tweede plaats in rit 6 op de Pico Jano volstond om de leiding in de Vuelta over te nemen. Evenepoel kwam dus in de rode leiderstrui terecht en zou die Vuelta ook winnen. Hij was op dat moment al Belgisch kampioen tijdrijden en zou in het najaar van 2022 ook wereldkampioen worden op de weg.

© photonews

In de ritten in lijn droeg Evenepoel voortaan de regenboogtrui, in de tijdritten de Belgische tricolore. Tijdens rittenkoersen droeg hij ook regelmatig een speciale trui omdat hij leider van het algemene klassement of een nevenklassement was. Zo ging dat alsmaar door. Tot de volgende kampioenschappen er weer aankwamen.

Na het BK tijdrijden moest hij zijn tricolore afstaan, na het WK in Glasgow zijn regenboogtrui. Evenepoel keerde de zaken gewoon om, want hij won het BK op de weg in Izegem en was de beste op het WK tijdrijden. Voorlopig is hij nog altijd wereldkampioen tijdrijden, maar sinds zondag is hij geen Belgisch kampioen meer.

Look who’s back in the regular Soudal Quick-Step jersey 😍 #TDF2024 Photo: @BeelWout pic.twitter.com/OSTXKlZ1IX — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 27, 2024

Dat heeft dus invloed op de tenue die de man uit Schepdaal zal aantrekken voor de eerste rit van de Tour. "Kijk eens wie terug in de gewone trui van Soudal Quick-Step zit", laat zijn ploeg weten met bijhorend fotomateriaal op sociale media. Enkele sponsoren zullen wel blij zijn met hun zichtbaarheid op het lijf van Evenepoel.