De Cauwer ligt maar van één ding wakker en waarschuwt Visma-Lease a Bike voor verworven recht van Wout van Aert

José De Cauwer ligt van één ding wakker en dat heeft te maken met Wout van Aert. Visma-Lease a Bike hoort best even wat de ex-bondscoach te zeggen heeft.

In de podcast Sporza Daily wordt vooruitgeblikt op de Tour en de strijd tussen de kampen van Pogacar en Vingegaard. José De Cauwer zet de puntjes op de i. "Tussen UAE en Visma-Lease a Bike interesseert mij maar één ding: wat is de rol van Wout van Aert? Wat mag en moet die doen? Mag Wout van Aert zijn ding doen?

De vraag is ook wat dat dan kan zijn. "Mag hij bijvoorbeeld in de graveletappe naar Troyes doorrijden? Of moet hij weer wachten als er iets gebeurt met Vingegaard? Of zeggen ze: doe u ding en we doen het wel met de anderen. Dat zou ik graag hebben. Op die manier kan Wout van Aert zijn ding doen richting Olympische Spelen."

Van Aert wil zich inzetten voor ploeg

"Dat lijkt mij een verworven recht voor Wout van Aert", waarschuwt de cocommentator de ploegleiding. Die getuigt dan weer dat Van Aert zich zelf wil inzetten voor de ploeg. "Er is een verschil tussen er iets moois van maken voor het team door volle bak te rijden en er iets moois van maken voor het team en voor mezelf."

"Vorig jaar is er wel iets gebeurd", koppelt José De Cauwer het aan een ontwikkeling uit het najaar van 2023. "Mathieu van der Poel heeft in de Tour uitgezonderd het aantrekken van een paar sprints niets gedaan en heeft in Glasgow iedereen weggereden. Geloof mij, dat heeft bij sommigen een lampje doen branden."

Van Aert kan bergop laten lopen

Die les zou Van Aert ook kunnen trekken, door bergop vroeg te laten lopen. "Van Aert zou op die superzware cols minuten kunnen pakken. En niet zoals in de vorige edities eerst 150 kilometer volle bak koersen en dan in de laatste 20 kilometer wat minuten pakken. Het zal aan Wout van Aert zijn om dat te beslissen."