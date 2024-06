Hoe blijft Remco Evenepoel kalm te midden van Tour-verrassingen?

Remco Evenepoel stapt nu nog ontspannen rond. Verrassingen, die zal hij zoveel mogelijk toch proberen te vermijden in de Tour. Tenzij ze positief zijn natuurlijk.

In de aanloop naar de Grand Départ heeft Remco Evenepoel ook nog met Sporza gesproken en heeft hij het onder meer over zijn werk op hoogtestage. Iedereen weet dat Evenepoel dat trainingskamp moest gebruiken om progressie te boeken. Dat is op zich niet meteen de meest geliefkoosde situatie voor je eerste Tour de France.

"Of het een race tegen de klok was? Neen, niet echt. Ik had best wat geduld, al is het soms handiger om geen achterstand te moeten inhalen. Maar als het nodig is, dan is het maar zo", legt Evenepoel zich neer bij de realiteit zoals die is. De kopman van Soudal Quick-Step heeft besloten om er zich niet druk in te maken.

Evenepoel vertrouwt op het proces

"Ik heb mijn best gedaan en dan moet ik er klaar voor zijn, hoop ik. Ik heb vertrouwen gehad in het proces." Dat is een noodzakelijke voorwaarde om aan het eind van dat proces tot een goede uitkomst te komen. Dat ze bij zijn ploeg het geloof hebben uitgesproken dat hij nog veel winst kon boeken, heeft misschien ook wel geholpen.

"Ik heb gedaan wat een prof moet doen om hier in topvorm te geraken. Normaal zou het sowieso beter moeten zijn dan in de Dauphiné, maar er kunnen altijd verrassingen uit de lucht vallen."