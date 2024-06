Kwinkslag zegt alles over Soudal Quick-Step en Evenepoel: "Schepdaal, de plaats waar je moet zijn voor hoogtestage"

De eerste dag in Italië zit erop voor Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. Een kwinkslag op de juiste momenten, daar is nu nog wel plaats voor.

Tijdens de Tour de France zal het zeker nog hectisch genoeg worden. Daarom is het belangrijk dat Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel ontspannen toeleven naar de Grand Départ, in de opperbeste sfeer. Dat lijkt wel het geval te zijn, als we ons baseren op het filmpje dat de ploeg online zette over de eerste dag in Italië.

Dat is immers waar de Tour van start gaat. Er wordt onder meer beeld en audio gedeeld van de online persconferentie die Remco Evenepoel gehouden heeft. "Het is een privilege dat grote namen als Mikel Landa en Ilan Van Wilder voor mij rijden en werken", zegt hij bijvoorbeeld tijdens dat persmoment over zijn ploegmaats.

Day 1 in Italy ✅



We can’t wait to take on the #TDF2024! pic.twitter.com/bAwxqpZIBs — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 26, 2024

"Dat geeft extra motivatie en extra kracht in de benen om mijn best te doen de komende drie weken." Hoewel het een pittige openingsrit belooft te worden, zitten ze in de omgeving van startplaats Firenze niet meteen op een hoog punt. Al helemaal niet in vergelijking met de hoogtestage waar Remco Evenepoel net vandaan komt.

Er wordt gegrapt dat Schepdaal op een hoger punt ligt. "Schepdaal, de plaats waar je moet zijn voor een hoogtestage", lacht Evenepoel. Het laat zien dat de sfeer goed zit. Houden zo. Dan zal Evenepoel zeker mooie zaken in het vooruitzicht hebben om naar uit te kijken. Eén van die dingen is ... de eerste rustdag.