Puur rastalent van Remco Evenepoel als topsporter slaat alles: "Dat was ongezien, hij heeft mij altijd geïntrigeerd!"

Weinig topsporters zijn zo'n puur rastalent als Remco Evenepoel. Het slaat echt alles hoe goed hij was op jonge leeftijd.

Uiteindelijk heeft Evenepoel het gemaakt in de wielersport, maar in het voetbal had het evengoed zo kunnen uitdraaien. Jean-François Lenvain stond acht jaar aan het hoofd van de sociale cel van voetbalclub Anderlecht. Ook in de periode dat Evenepoel daar als jonge ket het beste van zichzelf gaf op de voetbalvelden.

"Hij heeft me altijd geïntrigeerd! Toen hij op zijn elfde Neerpede verliet voor PSV: dat was ongezien! Ik kwam op dat moment ook toe op Neerpede. Je dacht: "Hoe is het mogelijk dat zo'n kleine blonde jongen alleen besloot om naar een gastgezin te trekken?" Lenvain vertelt over die ervaring in de podcast En Roue Libre van Pickx.

Remco Evenepoel buitengewoon

"We hebben het hier niet over iemand die goed is, we hebben het over iemand die buitengewoon is. In het voetbal is het fysieke werk niet het dada van de spelers." Bij Evenepoel was dat juist wél het geval en dat was er aan te zien. "Ik denk dat hij nog altijd de records heeft qua fysieke testen", benadrukt Lenvain vol bewondering.

"Toen Remco 15 was haalde hij in de testen waarden die even goed of zelfs beter waren dan die van drie vierde van de eerste ploeg. Op een gegeven moment kende hij in het voetbal ups en downs, maar ik was ervan overtuigd dat hij zou slagen." Daar was geen twijfel over. "Remco had het sportieve niveau om te blijven voetballen."

Evenepoel kon profvoetballer worden

Lenvain legt uit hoe hij tot die conclusie kwam. "Bij jonge kinderen kijk je naar het pure talent. Ik denk niet dat Remco dezelfde carrière in het voetbal had kunnen hebben dan hij nu heeft in het wielrennen. Maar Remco had zeker een profvoetballer kunnen worden met 500 matchen op zijn teller, dat is zeker."