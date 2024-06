Tom Steels spreekt volop het vertrouwen uit in Evenepoel, maar doet ook bekentenis over gevoel bij Soudal Quick-Step

Ze staan bij Soudal Quick-Step nu echt voor hun grote examen met Reemco Evenepoel als klassementsman. Tom Steels wikt en weegt de positieve punten en de uitdagingen.

Er zal wel wat zenuwachtigheid heersen rond Remco Evenepoel nu die zijn eerste Tour gaat rijden. "Ik denk dat dat bij ons ook wel wat is", bekent Tom Steels in een gesprek met Sporza. "Sowieso is er wat extra nervositeit voor de Tour. Er gebeuren altijd verwachte en onverwachte dingen. De gezonde nervositeit is er wel."

De ploegleider noemt het gezonde spanning, maar het besef is aanwezig dat momenten van onoplettendheid uit den boze zijn. "Dat we voor het eerst voor een klassement gaan, betekent dat we 21 ritten lang op scherp moeten staan. Dat maakt ook wel een verschil. Er is geen pauze." Elke dag zal het werkendag zijn voor de ploeg.

Steels vertrouwt op fysiek Evenepoel

"De bergetappes zijn superbelangrijk, de sprintersritten kunnen gevaarlijk zijn als er wind staat in de finale. Het is 21 ritten knokken." Bij het inschatten van de vorm van de kopman voor het klassement is Steels behoorlijk positief. "Ik heb niet veel schrik voor de fysieke paraatheid. Je zag hem veranderen tussen de Dauphiné en nu."

Het zit in het hoofd dus helemaal goed bij Remco Evenepoel. "Hij blinkt in zijn vel, is ontspannen en staat scherp. De eerste week wordt wel spannend. Hij gaat even door het aanpassingsvermogen naar het wedstrijdritme en de hardheid van de wedstrijd toe moeten komen."