Wout van Aert blijft in de ban van Joost Klein en is ondertussen ook helemaal mee met de Tour-slogan van zijn ploeg

Het is interessant om de activiteiten van Wout van Aert voor de Tour-start te spotten. Joost Klein duikt hierbij ook weer op.

Figuurlijk dan. Zo'n anderhalve week geleden voegde Van Aert al een variatie op een tekst uit Luchtballon, de meest recente single van Joost Klein, toe aan één van zijn trainingsgegevens op Strava. Ondertussen heeft de Nederlandse artiest laten weten dat hij in 2025 graag opnieuw mee zou doen aan het Eurovisiesongfestival.

Dat heeft Van Aert blijkbaar ook opgepikt. Bij een kort fietstochtje schreef Van Aert dinsdag "'k Heb geen geld voor Paris, dus gebruik m'n fantasie". Een zinnetje uit het welbekende Europapa, het nummer waar Joost Klein dit jaar mee optrad tijdens de halve finales van het Songfestival. Door een incident werd hij nadien gediskwalificeerd.

Lol. Wout van Aert is even keihard kilometers aan het pompen in voorbereiding op de Tour pic.twitter.com/leTO28nOmw — Bart Bolhuis (@BolhuisBart) June 26, 2024

Van Aert kan desondanks zijn muziek wel smaken. Het was blijkbaar de ideale begeleiding bij zijn tochtje van 12;9 kilometer langs poederle. Ook woensdag is Wout van Aert in de Kempen gebleven. Deze keer werkte hij een training van 92,1 kilometer af. Het hield hem zo'n 2 uur, 28 minuten en 59 seconden op zijn fiets.

"Limitless thinking", schrijft hij erbij. Dat is ook de slogan van zijn ploeg Visma-Lease a Bike voor de Tour de France 2024: denken zonder limiet. Een verwijzing naar renaissancestad Firenze, de startplaats van de Tour. Dit moeten zowat de laatste activiteiten van Van Aert in eigen land geweest zijn vooraleer af te reizen naar Italië.