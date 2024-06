Lefevere verklaart waarom Alaphilippe de Tour overslaat: "Moet ik geen 'tekeningske' bij maken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step staat met een stevige ploeg aan de start van de Tour. Toch zijn er nog enkele grote namen thuisgebleven.

Remco Evenepoel krijgt tijdens de Tour de steun van Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Jan Hirt, Louis Vervaeke, Yves Lampaert, Gianni Moscon en Casper Pedersen. Geen Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe en Tim Merlier dus.

Evenepoel zelf mist de Italiaan Mattia Cattaneo, maar hij is ziek. Over de afwezigheid van Julian Alaphilippe zijn er wel vragen. De ex-wereldkampioen bleek tijdens de Vuelta van 2022 een goede knecht te zijn.

Alaphilippe heeft zinnen op de Spelen gezet

"Julian heeft andere plannen" zegt Lefevere bij HLN. "Eerst en vooral: hij is wat te duur om knecht te spelen. En ook: Fransman, Parijs, Olympische Spelen, daar moet ik geen 'tekeningske' bij maken."

Alaphilippe wil zijn eigen doelen stellen, vooral omdat hij opnieuw het goede gevoel te pakken heeft. De ex-wereldkampioen rijdt de Ronde van Slovakije, waar hij vrijdag de derde etappe won voor zijn ploegmaat Paul Magnier.

"In de Giro heb ik voor het eerst weer de Julian gezien die we kennen van vroeger. Hij heeft een rit weggesmeten, maar ook een gewonnen", stelt Lefevere nog. De tijd zal uitwijzen of Alaphilippe gemist zal worden.