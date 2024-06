Twijfel over vorm of zand in de ogen? Titelverdediger Vingegaard spreekt zijn ambities uit voor de Tour

Jonas Vingegaard start misschien wel met de meeste twijfels aan de Tour. De Deen koerste al bijna drie maanden niet meer en weet niet waar hij staat tegenover de concurrentie.

De voorbije maanden was er veel twijfel over Jonas Vingegaard. Zou hij na zijn zware val op 4 april tijdens de Ronde van het Baskenland de start van de Tour halen? "De ene dag dacht ik dat ik het zou redden, de volgende niet", zegt hij bij Sporza.

Vingegaard hield aan zijn val een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een longkneuzing over. Hij lag twee weken in een ziekenhuis in Spanje voor hij terug naar Denemarken kon reizen.

Vingegaard wil strijden voor klassement

Vingegaard is vooral blij dat hij de start van de Tour heeft gehaald. Over zijn competitiviteit blijft de Deen wel in het duister tasten. "Ik hoop op het best mogelijke resultaat in het klassement. Maar eerlijk: het was een hele nare crash en vanaf nu is alles bonus."

Toch geeft Vingegaard zich vooraf nog niet gewonnen. De Deen heeft hard gewerkt om een degelijk niveau te halen en voor zijn derde opeenvolgende Tour te gaan. Maar het blijft toch met een slag om de arm.

"Natuurlijk had ik zonder de crash gemikt op de eindzege. Maar die valpartij heeft alles veranderd. Ik heb goed en hard gewerkt, ik ben zeker niet in slechte doen. Maar ik weet het niet. Ik hoop het wel."