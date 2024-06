Mathieu van der Poel onthult wat dé bepalende factor wordt in eerste rit van de Tour

Mathieu van der Poel rijdt met de eerste etappe van de Tour zijn eerste koers in 70 dagen. De wereldkampioen heeft ambitie, maar is ook realistisch.

Met de regenboogtrui aan wil Mathieu van der Poel schitteren in de Tour. Of ruilt hij die straks in Rimini al in voor de gele trui? De wereldkampioen is een van de outsiders voor de eerste etappe van de Tour.

"Het ligt er een beetje aan hoe het loopt", zegt Van der Poel bij Sporza. "De eerste rit in een grote ronde is natuurlijk altijd een beetje apart, want er staat een gele trui op het spel. Ik ben benieuwd hoe er gekoerst zal worden."

Toch denkt Van der Poel dat het heel moeilijk zal worden. Vorig jaar moest hij afhaken in een gelijkaardige eerste rit, nu krijgen de renners nog 400 hoogtemeters extra voorgeschoteld. Al zijn de beklimmingen wel minder steil.

Van der Poel ziet warmte doorslag geven

"Het tempo zal heel hoog liggen in het peloton, er zullen meteen een aantal renners op hun plaats gezet worden." En ook de warmte, ongeveer 35 graden, zal volgens Van der Poel een grote rol spelen.

De warmte mag je niet onderschatten, voor veel renners is het ook de eerste keer dat ze daarin koersen. Dat zal wellicht ook een doorslag geven vandaag", besloot de wereldkampioen nog.