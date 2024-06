Patrick Lefevere hekelt andere ploegen: "Helaas hebben ze een andere moraal"

Remco Evenepoel droeg op zijn persconferentie voor de Tour een mondmasker. Terecht volgens Patrick Lefevere, ook al laakt hij de onvoorzichtigheid van anderen.

Heel wat renners zijn de laatste tijd het slachtoffer geworden van een coronabesmetting. Sepp Kuss en Tao Geoghegan Hart kunnen daardoor zelfs niet starten in de Tour, ook Tadej Pogacar en Mads Pedersen liepen een besmetting op.

Volgens Patrick Lefevere moet de reden voor de comeback van corona in het peloton niet ver te zoeken zijn. "Er zijn mensen in het Dauphiné-peloton die positief getest hebben maar toch in koers gebleven zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar ook mensen in de staf.

Nul-tolerantie bij Soudal Quick-Step

Lefevere wikt zijn woorden, ook al haat hij dat. "Ze beseffen niet wat ze aanrichten", stelt Lefevere. Bij de ene kan corona een simpele verkoudheid zijn, bij anderen zorgt het voor complicaties op het hart of de longen.

Bij Soudal Quick-Step geldt er dan ook een nul-tolerantie. Wie positief test gaat naar huis. "Zelfs als het om de roze trui in de Giro gaat. Helaas hebben andere ploegen een andere moraal", gaat Lefevere verder.

Daarom is Evenepoel dus opnieuw zo voorzichtig. Hij was tijdens en na de Dauphiné ook wat ziekjes, maar testte altijd negatief op corona. Als dat in de Tour ook maar zo zal blijven.