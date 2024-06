Gemiste kans voor Wout van Aert: José De Cauwer ziet opnieuw hetzelfde teamprobleem van vorig seizoen

Wout van Aert werd derde in de eerste rit van de Tour de France. En mogelijk zat er meer in, want hij won de sprint van de groep van een vijftigtal renners op enkele seconden van de twee vluchters. Wat als ...?

Vorig jaar waren er een aantal etappes waar Wout van Aert met een kopbeurt van Jonas Vingegaard zeker had kunnen sprinten om de dagzege en eigenlijk was dat mogelijk ook in de eerste etappe van de editie 2024 het geval.

"Ergens voelt het als een gemiste kans want je wint de sprint achter twee mannen die er niet hadden hoeven voor te blijven onder normale omstandigheden", vond ook José De Cauwer in zijn analyse voor Sporza.

© photonews

"Je kan dan teruggaan naar Bilbao of San Sebastian vorig jaar: had die of die een trap meer moeten geven?" Een verwijzing naar Jonas Vingegaard, die nog mee voorin was en ook een klein beetje werk had kunnen verrichten?

Gemiste kans voor Wout van Aert

"Met een extra push 3 kilometer voor de top van de laatste klim, met een Jorgenson die iets vroeger begint had het misschien ook gekund. Maar dat weet je niet. En op dat moment denk je dat die mannen niet voorop blijven."

"De dagwinnaars verrassen iedereen met hun sterkte. Maar Visma - Lease a Bike is wel in orde. Ik zeg niet dat Vingegaard en Van Aert 100% zijn, maar ze zijn zeker in orde. Vingegaard reed attent mee voorin", zag De Cauwer wel nog.