Vingegaard deelt mentaal tikje uit aan Pogacar en co, maar beleefde ook akelig momentje

Jonas Vingegaard kan terugblikken op een bijzonder geslaagd openingsweekend van de Tour. De Deense titelverdediger kleefde aan het wiel van zijn grote concurrent Tadej Pogacar.

Er waren bijzonder veel twijfels over de vorm van Jonas Vingegaard voor de start van de Tour. Niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike zelf. Het openingsweekend van de Tour was echter geruststellend.

Vingegaard kwam de eerste etappe zonder problemen door, in de tweede etappe beantwoordde de Deen de stevige aanval van Pogacar zonder problemen. Na twee ritten verloor Vingegaard nog geen seconde op Pogacar.

"Dit was een super goede dag voor mij", reageerde Vingegaard bij de NOS. "Eerlijk: dit was misschien een van de dagen waarbij ik tijdsverlies had ingecalculeerd", geeft hij toch toe. Dan toch nog wat twijfel.

Vingegaard gaat niet zweven

"Dat ik Tadej kon volgen, is al een kleine zege voor mij." Toch beleefde Vingegaard nog een akelig momentje. "Ik tikte in een bocht met mijn pedaal even de grond. Het was even wat schrikken, maar niets ernstigs."

Vingegaard is wel opgelucht dat hij ook in koers de bevestiging kreeg die hij op training al kreeg. Toch gaat de Deen nog niet zweven, want de Tour duurt nog drie weken. "Hopelijk worden het drie goeie weken."