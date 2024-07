Niet gevallen, wel gefrustreerd: Wout van Aert baalt als een stekker na gemiste sprint

Wout van Aert had zijn zinnen gezet op ritwinst in de derde etappe. Hij kon echter zijn kans niet gaan door een valpartij net voor hem.

Van zijn kleine valpartij in de tweede etappe had Wout van Aert weinig last en dus wilde hij voor de ritzege gaan in de derde etappe. Hij zat klaar om zich te mengen in de massasprint, maar kreeg de kans niet.

Van Aert werd gevangen achter een zware valpartij op zo'n drie kilometer van de streep. Zelf kon Van Aert de val vermijden, geen tweede keer tegen het asfalt in twee dagen dus. Maar wel teleurstelling.

"Het is altijd wel een beetje frustrerend. Je laadt je op om mee te sprinten, maar in een pure sprint moet alles meezitten", zei Van Aert bij Sporza. Woensdag krijgt Van Aert een opnieuw een kans in een vlakke etappe.

Ondersteunende rol Van Aert in bergetappe

Dinsdag staat er echter al een eerste bergetappe op het programma. Na tien kilometer begint de beklimming van de Sestrières (39.2 km aan 3.7%), daarna volgen de Col de Montgenèvre (8.3 km aan 6%) en de Col du Galibier (22.9 km aan 5.1%).

"Het zijn vooral lange beklimmingen, niet de steilste cols. Dat ligt me normaal. Wat mijn taak wordt, weet ik nog niet echt. De lichtere mannen zullen Jonas op het einde moeten bijstaan. Mijn rol ligt eerder in het begin."