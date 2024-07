Strooit hij opnieuw zand in de ogen? Jonas Vingegaard onthult zijn tactiek voor de Tour

Op dag vier van de Tour mogen de klassementsrenners opnieuw aan de bak. De goed gestarte Jonas Vingegaard laat zich nog niet verleiden tot grote uitspraken.

Jonas Vingegaard had verwacht om tijd te verliezen in de tweede rit, maar de Deen beantwoordde de aanval van Tadej Pogacar zonder problemen. De Deense titelverdediger verloor nog geen seconde op zijn rivaal.

Kan Vingegaard dan een eerste keer zijn grote concurrent Pogacar onder druk zetten op de Galibier? "Ik wil vooral verdedigen", zei de Deen onder andere bij Wielerflits. "We zitten nog steeds in de eerste week."

"Dit kan de fase zijn waar ik het meest kwetsbaar ben, dus in de eerste week moeten we vooral verdedigen. Later in de Tour zullen we met een andere mindset koersen", beloofde Vingegaard wel.

Pogacar topfavoriet voor eindzege

Vingegaard won de voorbije twee edities van de Tour, maar door zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland is hij niet de topfavoriet. Dat is wel Tadej Pogacar, die de voorbije twee jaar tweede werd.

"Door de val die ik heb gehad, is het logisch dat de druk bij hem ligt. Ik ben nog steeds een vraagteken. Met de voorbereiding die ik heb gehad, weet je nooit hoe goed ik drie weken lang ga zijn. Die voorbereiding was verre van ideaal. Het lijkt me dus normaal dat hij de grote favoriet is."