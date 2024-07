De gele droom van Evenepoel? "Tadej Pogacar is geen koekenbakker"

In de Tour de France maken we ons op voor de zevende etappe. En dat is een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Wat kan Remco Evenepoel tegen de absolute toppers?

Coach Koen Pelgrim is er de voorbije weken en maanden bijzonder hard mee bezig geweest met Remco Evenepoel. Niets werd aan het toeval overgelaten, inclusief meerdere verkenningen van de tijdrit van vrijdag.

Toch beseffen ze ook in het kamp van Remco Evenepoel dat een ritzege pakken - laat staan de gele trui - niet evident zal zijn tegen toppers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vrijdagavond weten we meer over waar Evenepoel staat.

© photonews

"De tijdrit is natuurlijk een belangrijk doel voor ons. Niet alleen in het kader van het algemeen klassement, maar ook als rit op zich", aldus Pelgrim over de tijdrit tegen Sporza. En is ook de gele trui nog een mogelijkheid?

Pogacar geen koekenbakker

"45 seconden is een groot gat. Tegen een niet-specialist zou dat nog kunnen, maar Tadej Pogacar is ook geen koekenbakker. Tegen hem wordt het heel moeilijk", beseft de coach van Remco Evenepoel ook heel goed.

In de aanloop naar de Tour de France verloor Evenepoel 2-3 kilogram. Gaat dat een rol spelen? "Bij een volledig vlakke tijdrit zou dat gewichtsverlies ook een verlies in absoluut vermogen betekenen. Maar het stuk bergop zal ook een belangrijke rol spelen."