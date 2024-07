Evenepoel liet niets aan het toeval over met oog op tijdrit: "Eerste verkenning voor Nieuwjaar"

In de Tour de France maken we ons op voor de zevende etappe. En dat is een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Opnieuw een etappe om enorm naar uit te kijken.

Velen zien de individuele tijdrit van vrijdag als een cruciale afspraak in deze Tour voor Remco Evenepoel en vooral als een kans om geel te pakken. "We moeten niet dromen van de gele trui", sprak Patrick Lefevere dat laatste tegen in een gesprek met RMC Sport.

Toch is het duidelijk dat Evenepoel klaar is voor de tijdrit. Hij heeft die de voorbije maanden bijzonder goed voorbereid. Ook coach Koen Pelgrim is er bijzonder hard mee bezig geweest en legt nu uit hoe de voorbereiding liep.

© photonews

"We hebben deze tijdrit twee keer verkend: eind december na de kerstdagen en vlak voor de Tour, na zijn hoogtestage. Het is een belangrijk doel voor ons, voor het klassement maar zeker ook voor de rit zelf", aldus Pelgrim.

Vlakker was meer in voordeel Evenepoel geweest

En de coach van Evenepoel gaat verder tegen Sporza: "Ik heb een pacing plan in mijn hoofd, maar de input van Remco zelf is ook belangrijk. In het eerste deel zal hij stevig moeten vertrekken, maar hij zal wel wat reserve moeten houden voor die klim, zodat hij daar wat op overschot op kan rijden."

"Het is een tijdrit die hem zeker goed ligt, met stukken waar hij zijn kracht goed kwijt moet kunnen. Maar tegenover de andere klassementsrenners was het beter geweest als het wat vlakker was geweest. Dat is meer in zijn voordeel."