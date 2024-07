Thijs Zonneveld heeft wat te zeggen over de belangrijke tijdrit in de Tour de France en schuift grote favoriet naar voren

Tadej Pogacar in het geel, Remco Evenepoel tweede en in het wit. Dat is de situatie voor de tijdrit van vrijdag. Daar zouden we wel eens heel wat spektakel kunnen gaan zien. Iedereen heeft wel zijn mening.

"Ik kijk niet echt uit naar een tijdrit normaal gezien. Maar ik ben wel erg benieuwd naar de krachtsverhouding tussen de grote jongens", aldus Thijs Zonneveld in de podcast Radio In Het Wiel. En dus analyseert hij de 25 kilometer volop.

"Het is een heel interessante test tussen de klassementsrenners. Het klimmetje erin geeft de betere tijdrijders wel opties. Er zitten weinig bochten in, je kan er je kracht zeker goed in kwijt", aldus de Nederlander.

© photonews

"Er is geen Ganna of zo, dus we kijken vooral uit naar de renners die strijden voor het klassement." Er zijn natuurlijk nog andere renners die voor de ritzege kunnen gaan, maar het zwaartepunt ligt duidelijk op het einde.

"Ik kijk naar de top-7 van het klassement. Er kan iemand twee uur lang op de hotseat zit en dan alsnog zesde wordt. Als je kijkt naar de hele top-10 op Ciccone, Bernal en Landa na ... Ik verwacht er wel wat van. Daar ga ik vooral naar kijken."

Evenepoel is de grote favoriet

"Voor mij is Evenepoel de grote favoriet. En niet alleen voor mij overigens. Hoeveel uren hij op de tijdritfiets heeft gezeten? Dat is een goede vraag, maar in de Dauphiné was zijn tijdrit heel goed. Daar klopt hij Tarling, echt een referentie."

"Hij reed er Jorgenson op meer dan een minuut. Dat zegt wel iets, Roglic was er ook 39 seconden kwijt. Hij lijkt nu ook beter dan toen. Hij kan zijn krachten kwijt, er zijn niet te veel bochten. Hoeveel tijd gaat hij terugpakken op Pogacar? 45 seconden lijkt te veel."